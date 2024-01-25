Секреты гармонии с собакой: пять способов укрепления связи и выражения любви к вашему четырехногому другу

Большинство людей испытывает искренние и теплые чувства к животным, поэтому мы стремимся проявить свою глубокую любовь к нашим питомцам. Однако основной сложностью является то, что мы интерпретируем сигналы по-разному. Например, хотя для человека объятия являются универсальным проявлением симпатии, собака может воспринимать их как угрозу атаки. Как донести до собаки искренность наших чувств?
Фото: Wikipedia by Gabriel González is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Следите за регулярным режимом жизни своего питомца, включая регулярное кормление и прогулки в одно и то же время. Собаки любят устойчивость и порядок в своей жизни.
Не позволяйте незнакомцам вмешиваться в личное пространство вашего питомца. Даже если ваша собака кажется сильной и смелой, посторонний человек может вызвать у нее стресс.
Лучший способ выразить любовь - это проводить время вместе. Играйте, гуляйте и уделяйте больше внимания своему питомцу. Собаки не терпят одиночества.
Избегайте физических наказаний и криков, чтобы не вызывать у питомца нервное напряжение. Собака не понимает, что от нее требуется, и может стать напуганной.
Проявляйте заботу о своем питомце: купайте его, ухаживайте за шерстью, следите за его питанием, мисочкой и здоровьем. Животные, как и люди, чувствуют заботу как проявление настоящей любви.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ