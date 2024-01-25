За дверью ванной: почему кошки не терпят одиночества и всегда вас следуют

Секреты кошачьего сопровождения: почему кошки всегда рядом, когда вы в ванной

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы домашних кошек знают, что даже в самом уединенном месте, таком как ванная комната, невозможно остаться наедине: ваш пушистый друг будет настойчиво требовать от вас доступа, даже в этом наиболее личном пространстве.

Фото: Wikipedia by Savannah Clark is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это странное поведение может показаться загадочным, учитывая, что большинство пород кошек обычно не проявляют особой любви к воде. Однако, как только вы направляетесь в ванную, ваш питомец моментально бежит следом за вами. Есть несколько объяснений этого явления:

Кошки не терпят ограничений своей свободы, поэтому закрытая дверь и уединившийся хозяин могут вызвать раздражение. Кошка будет громко мяукать и беспокойно постукивать по дверям, лишь бы вы прекратили "ограничивать" его территорию.

Если ваша кошка вас любит, она будет переживать из-за того, что вы находитесь в "неприятном" и "опасном" с ее точки зрения месте. В таких случаях питомец стремится поддержать вас и выступить в роли группы поддержки.

Кроме того, кошачье любопытство никто не отменял: вашему питомцу может просто быть любопытно, чем вы занимаетесь там.