Выбор атрибутов для питомца: ошейник собаки должен быть с пряжкой и кольцом

Кинолог поделился советами по выбору правильного ошейника

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Константин Карапетьянц в комментарии для Pravda.Ru рассказал как правильно выбрать ошейник для своего домашнего питомца.

Фото: Unsplash by Y Tsui

“Ошейник – это необходимый атрибут. Как человек выбирает для себя одежду, так мы и выбираем атрибут для собаки” - отметил он.

Эксперт отметил, что ошейник – это не просто украшение, это средство контроля за животным, это возможность безопасно с ней гулять, возможность каким-то образом ее ограничить в перемещении, удержать, зафиксировать. Учитывая размер собаки, её породу, возраст, необходимо подбирать в соответствии с этим параметры ошейника - поделился кинолог. Также Константин Карапетьянц предупредил, что на маленькую собаку нельзя надевать большой и широкий ошейник, а на крупную - узкий ошейник, который будет сильно давить на шею.

Он также рассказал, что сейчас на рынке представлено огромное количество различных видов ошейников, поэтому можно подобрать любой ошейник как из кожи, так и из синтетики.

Кинолог отметил, что на ошейнике должно быть кольцо и пряжка. Сейчас есть разные виды пряжек и колец.

“Самое главное – нужно учитывать то, что собака растет. Поэтому на момент приобретения ошейников для щенков не нужно тратить какие-то серьёзные деньги, потому что щенок из этого ошейника вырастает достаточно быстро”, - поделился эксперт.

По мере роста животного мы подбираем уже где-то ближе к году ошейник, который будет необходимым атрибутом, рассказал ректор Первого профессионального кинологического института .

Константин Карапетьянц утверждает, что ошейники всегда собакам нравятся, потому что они ассоциируются с прогулкой, началом весёлого времяпрепровождения, различные украшения на ошейник, которые есть, это здорово для владельца, но не всегда они собаке нужны.