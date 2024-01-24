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Выбор атрибутов для питомца: ошейник собаки должен быть с пряжкой и кольцом

Кинолог поделился советами по выбору правильного ошейника

1:50
Зоосфера » Собаки

Кинолог Константин Карапетьянц в комментарии для Pravda.Ru рассказал как правильно выбрать ошейник для своего домашнего питомца.

Кинолог поделился советами по выбору правильного ошейника
Фото: Unsplash by Y Tsui

“Ошейник – это необходимый атрибут. Как человек выбирает для себя одежду, так мы и выбираем атрибут для собаки” - отметил он. 

Эксперт отметил, что ошейник – это не просто украшение, это средство контроля за животным, это возможность безопасно с ней гулять, возможность каким-то образом ее ограничить в перемещении, удержать, зафиксировать. Учитывая размер собаки, её породу, возраст, необходимо подбирать в соответствии с этим параметры ошейника - поделился кинолог. Также Константин Карапетьянц предупредил, что на маленькую собаку нельзя надевать большой и широкий ошейник, а на крупную - узкий ошейник, который будет сильно давить на шею.

Он также рассказал, что сейчас на рынке представлено огромное количество различных видов ошейников, поэтому можно подобрать любой ошейник как из кожи, так и из синтетики. 

Кинолог отметил, что на ошейнике должно быть кольцо и пряжка. Сейчас есть разные виды пряжек и колец. 

“Самое главное – нужно учитывать то, что собака растет. Поэтому на момент приобретения ошейников для щенков не нужно тратить какие-то серьёзные деньги, потому что щенок из этого ошейника вырастает достаточно быстро”, - поделился эксперт.

По мере роста животного мы подбираем уже где-то ближе к году ошейник, который будет необходимым атрибутом, рассказал ректор Первого профессионального кинологического института . 

Константин Карапетьянц утверждает, что ошейники всегда собакам нравятся, потому что они ассоциируются с прогулкой, началом весёлого времяпрепровождения, различные украшения на ошейник, которые есть, это здорово для владельца, но не всегда они собаке нужны. 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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