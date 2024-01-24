Эти способы помогут прекратить надоедливое мяуканье кота ночью

ОСН: Мяуканье кота ночью можно предотвратить дневными играми

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ночные мяуканья кота могут серьезно нарушить сон и вызвать дискомфорт у хозяина. Журналисты выяснили, что это поведение может быть вызвано различными причинами, такими как голод, гормональные изменения, скука, болезни или даже обида, переходящая в стресс.

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Для решения проблемы, хозяину следует предоставить коту разнообразные игрушки и развлечения, чтобы предотвратить скуку и стимулировать активность животного. Кормление перед сном может сделать кота менее беспокойным, но следует избегать переусердствования, чтобы не вызвать избыточный вес. Использование воды из распылителя для наказания кота следует применять осторожно, чтобы не нарушить его здоровье, сообщает Общественная Служба Новостей.

При отсутствии явных причин для мяуканья, рекомендуется игнорировать провокации кота ночью и активно взаимодействовать с ним в течение дня. В случае необходимости можно обратиться к ветеринару и рассмотреть возможность использования успокоительных средств, соблюдая рекомендации и остерегаясь возможных побочных эффектов.

Важно избегать криков, метания предметов и других форм наказания кота. Выпускание на улицу, кормление гормональными препаратами, сдача в приют или усыпление также не рекомендуются.