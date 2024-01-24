Ежедневное питание против раздельного: что предпочтительнее для здоровья вашей кошки

Секрет оптимального питания для кошек

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Канадские исследователи представили информацию о том, какой рацион питания оптимален для кошек и способствует улучшению их общего здоровья.

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Эксперты подчеркивают, что домашним питомцам следует предоставлять пищу ежедневно, при этом прием пищи должен быть насыщенным и включать необходимую суточную калорийность.

В рамках проведенного исследования анализировалось состояние здоровья восьми кошек, не имеющих проблем со здоровьем.

Домашних питомцев разделили на две группы. Одной группе кошек предоставляли пищу раз в сутки, в то время как другой группе её делили на четыре части с последующим кормлением в разные периоды суток.

По завершении эксперимента было установлено, что оба подхода к питанию оказали схожее воздействие на вес кошек, который практически не изменился.

Тем не менее, у животных, которых кормили раз в сутки, был выявлен уровень ключевых гормонов на удовлетворительном уровне.

Кроме того, у них отмечалось повышение уровня аминокислот в крови, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии здоровья и наличии важных белков для развития мышц.