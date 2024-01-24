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Кошки и магия: раскрываем мистические аспекты поведения ваших домашних питомцев

Секреты кошачьего мира: Почему кошки могут казаться загадочными и мистическими

1:17
Зоосфера

Издавна люди приписывали кошкам магические способности, считая их животными, способными видеть представителей потустороннего мира.

Секреты кошачьего мира: Почему кошки могут казаться загадочными и мистическими
Фото: Unsplash by Sarah Shull

Также существовало убеждение в том, что кошки являются постоянными спутниками ведьм и колдунов, оказывая им поддержку в их "делах".

Многие владельцы домашних питомцев знают, что кошки могут испугать своих хозяев своим странным поведением. Например, ночью кошка может начать шипеть и издавать странные звуки, глядя в пустоту. Кроме того, питомец может следить взглядом за чем-то невидимым, отдаляющимся.

В такие моменты многие люди склонны верить в мистику, что может быть напрасно.

Важно помнить, что наш домашний питомец, хоть и привычен к дому, в прошлом был диким хищником, обладающим инстинктами, позволяющими ему самостоятельно обеспечивать себя пищей.

Благодаря этим инстинктам кошка может замечать и реагировать на то, чего человек не замечает.

Так, в темное время суток кошка может шипеть на мелкое насекомое, пытаясь выгнать его из своей территории. Она следит взглядом за объектом, чтобы удостовериться, что он полностью отступил.

Таким образом, поведение кошки не связано с мистикой, а объясняется ее уникальной природой.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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