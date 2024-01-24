От одиночества к подражанию: удивительные способности домашних кошек

Ученые: кошки способны подражать своим хозяевам

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ранее считалось, что коты — предпочитающие одиночество. Однако результаты недавних исследований свидетельствуют о том, что домашние кошки имеют удивительную способность внимательно следить за своими хозяевами, учиться от них и повторять их действия. В течение десяти лет исследователи внимательно изучали поведение этих домашних питомцев.

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Кроме того, специалисты провели исследование по эффективности специальной методики обучения, получившей название "Делай как я". Суть тренировки заключается в том, чтобы добиться того, чтобы кот повторил определенные действия, выполненные человеком.

Исследование выявило, что домашние кошки могут успешно повторять большинство движений своих хозяев, и показатель успешности таких действий составил 81 процент.

Ранее ученые утверждали, что способность к подражанию доступна лишь обезьянам, попугаям, дельфинам и касаткам. Однако новые экспериментальные данные показывают, что кошки тоже обладают этой удивительной способностью.

Тем не менее, некоторые специалисты сохраняют скептицизм по отношению к результатам исследования, приводя в пример медведей, которых "научили" ездить на мотоциклах, но отмечают, что медведи сами по себе на мотоциклах не передвигаются.