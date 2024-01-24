Кошки и ваши колени: чем ваши ноги привлекают питомцев

Загадочное поведение: почему кошки пытаются забраться на ваши колени

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Перед тем как совершить прыжок на колени, наш пушистик готовится к этому моменту. В этот период часто замечается, что животное высовывает свои когти, стремясь удержаться на ваших ногах, что может вызывать дискомфорт.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

Однако не всем известно, почему кошки так поступают, учитывая, что наши колени не являются идеальным местом для комфортного отдыха. Если ваша кошка часто пытается забраться к вам на ноги, это может быть ярким свидетельством того, что вы для нее особенно дороги. Это странное поведение служит важным подтверждением теплых чувств вашей пушистой подруги.

Часто в этот момент вы замечаете, что животное прикрывает глаза, будто отправляется в игривый мир своих чувств. Кошки щурят глаза только в том случае, если они испытывают к человеку особую привязанность.

Поэтому важно не карать своего домашнего питомца за эту необычную привычку: ваша кошка просто выражает свою любовь так, как ей это удобно.

Лучше всего в этот момент проявить нежность и погладить свою любимую от макушки до кончика хвоста, ведь именно эта зона является одной из наиболее чувствительных у кошек.