Собаки и их "враги": какие типы людей вызывают агрессию у вашей собаки

Как избежать агрессии вашей собаки: почему пьяные могут быть проблемой

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака — лучший союзник человека, ставший не просто прирученным, но и полноправным членом семьи. Тем не менее, это не означает, что пес обязан проявлять любовь ко всем без исключения. Некоторые типы людей могут вызывать у него откровенное раздражение.

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Пьяные. Под воздействием алкоголя человек меняет свое поведение: ходьба становится неуверенной, координация движений нарушается, и даже запах тела меняется. Такие изменения могут сбивать с толку собак, которые предпочитают стабильность своего окружения. В результате пес может проявить агрессию даже к своему хозяину, вернувшемуся после вечеринки.

Маленькие дети. Дети часто нарушают личные границы, тянут за хвост, обнимаются. Взрослые могут считать это милым, но для собаки это может быть стрессом, особенно когда дети демонстрируют знаки доминирования, такие как объятия и прямой взгляд в глаза.

Велосипедисты. Многие собаки испытывают страх перед велосипедистами из-за их необычного вида и странного поведения. Иногда собаки могут даже пытаться атаковать "непонятное существо" или громко лаять, чтобы изгнать его с территории. Однако, без велосипеда, человек снова становится нейтральным для животного.

Почтальоны. Почтальоны часто сталкиваются с лаянием собак, разносящих почту в загородные дома. Пахнущая типографской краской корреспонденция вызывает недовольство у собак, которые не терпят этот запах.