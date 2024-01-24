От игры до агрессии: пять причин, почему ваши кошки кусаются

Мы привыкли ожидать укусов только от собак, но некоторым пришлось на своем опыте узнать, что кошки также могут использовать свои зубы в стрессовых ситуациях. Однако не всегда понятно, почему именно мы стали объектом агрессии.
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Бездомные кошки: Гладить бродячих кошек изначально не рекомендуется из-за риска заражения неприятными болезнями. Кроме того, дикая природа может привести к тому, что кошка воспримет прикосновения как угрозу.
Жестокие люди: Обида и издевательства со стороны людей могут вызвать у кошки агрессивное поведение. Покажите ей, что вы совсем другие, готовы заботиться о ней без требования чего-либо взамен, чтобы постепенно преодолеть ее недоверие.
Теплые чувства: Нежный укус кошки может быть проявлением ее любви к хозяину. Не стоит беспокоиться из-за этого "агрессивного" проявления.
Желание играть: Кошки любят игры из-за своих охотничьих инстинктов. Если кошка атакует, приобретите ей новые игрушки для развлечения.
Заболевание: Трудность общения с кошками делает сложным определение их проблем. Если у кошки наблюдаются изменения в поведении, отказ от еды и воды, а также кусание при прикосновениях, рекомендуется обратиться к ветеринару для профессиональной помощи.
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