От игры до агрессии: пять причин, почему ваши кошки кусаются

Теплые чувства или агрессия: разгадываем тайны кошачьих укусов

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли ожидать укусов только от собак, но некоторым пришлось на своем опыте узнать, что кошки также могут использовать свои зубы в стрессовых ситуациях. Однако не всегда понятно, почему именно мы стали объектом агрессии.

Фото: Wikipedia by Gabriel González is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бездомные кошки : Гладить бродячих кошек изначально не рекомендуется из-за риска заражения неприятными болезнями. Кроме того, дикая природа может привести к тому, что кошка воспримет прикосновения как угрозу.

: Гладить бродячих кошек изначально не рекомендуется из-за риска заражения неприятными болезнями. Кроме того, дикая природа может привести к тому, что кошка воспримет прикосновения как угрозу. Жестокие люди : Обида и издевательства со стороны людей могут вызвать у кошки агрессивное поведение. Покажите ей, что вы совсем другие, готовы заботиться о ней без требования чего-либо взамен, чтобы постепенно преодолеть ее недоверие.

: Обида и издевательства со стороны людей могут вызвать у кошки агрессивное поведение. Покажите ей, что вы совсем другие, готовы заботиться о ней без требования чего-либо взамен, чтобы постепенно преодолеть ее недоверие. Теплые чувства : Нежный укус кошки может быть проявлением ее любви к хозяину. Не стоит беспокоиться из-за этого "агрессивного" проявления.

: Нежный укус кошки может быть проявлением ее любви к хозяину. Не стоит беспокоиться из-за этого "агрессивного" проявления. Желание играть : Кошки любят игры из-за своих охотничьих инстинктов. Если кошка атакует, приобретите ей новые игрушки для развлечения.

: Кошки любят игры из-за своих охотничьих инстинктов. Если кошка атакует, приобретите ей новые игрушки для развлечения. Заболевание: Трудность общения с кошками делает сложным определение их проблем. Если у кошки наблюдаются изменения в поведении, отказ от еды и воды, а также кусание при прикосновениях, рекомендуется обратиться к ветеринару для профессиональной помощи.