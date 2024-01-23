Почему кошки катаются по полу?

Катающиеся по полу кошки: что может стоять за этим странным зрелищем

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы домашних кошек могут испытать настоящее удивление, застав своего питомца, катающегося по полу без видимой причины.

Фото: Wikipedia by Watchduck is licensed under GNU Free Documentation License

Возможно, первая мысль могла бы быть о валерьянке, поскольку это растение известно своей способностью вызывать у животных необычные реакции. Однако, этот случай далеко не единственный повод для кошачьих катаний по полу. В этот момент пушистик активно и бесстрашно предоставляет свой живот, что символизирует полное доверие хозяину.

Кроме того, такое поведение может быть связано с желанием метить территорию, предотвращая посягательства других животных. Загадочные кувырки могут также ставить человека в тупик, ведь кошки не могут разговаривать, и им приходится выражать свои чувства иными способами.

Например, если ваша кошка смотрит на вас, а затем медленно закрывает и открывает глаза, это может быть настоящим признанием в любви. Поэтому неудивительно, если вы замечаете необычное поведение вашего питомца, ведь кошачья логика всегда находит разумное объяснение.