Владельцы домашних кошек могут испытать настоящее удивление, застав своего питомца, катающегося по полу без видимой причины.
Возможно, первая мысль могла бы быть о валерьянке, поскольку это растение известно своей способностью вызывать у животных необычные реакции. Однако, этот случай далеко не единственный повод для кошачьих катаний по полу. В этот момент пушистик активно и бесстрашно предоставляет свой живот, что символизирует полное доверие хозяину.
Кроме того, такое поведение может быть связано с желанием метить территорию, предотвращая посягательства других животных. Загадочные кувырки могут также ставить человека в тупик, ведь кошки не могут разговаривать, и им приходится выражать свои чувства иными способами.
Например, если ваша кошка смотрит на вас, а затем медленно закрывает и открывает глаза, это может быть настоящим признанием в любви. Поэтому неудивительно, если вы замечаете необычное поведение вашего питомца, ведь кошачья логика всегда находит разумное объяснение.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.