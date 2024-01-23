Загадочные предпочтения: почему собаки присоединяются к просмотру ТВ и фильмов со своими хозяевами

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки стараются занимать себя различными способами: если вечером хозяин заменяет игру с питомцем просмотром сериала, то собака может присоединиться к этому занятию.

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Долгое время такое поведение казалось загадочным, поскольку считалось, что животные не способны понимать содержание телевизионного экрана. Однако с развитием новых форматов видео в компьютерах и телевизорах ситуация изменилась, и теперь собакам легче уловить, что происходит на экране. Впрочем, животных больше привлекает не только изображение, и уж точно не сюжет.

Собаки привлекаются звуковым сопровождением, особенно если оно соответствует их вкусовым предпочтениям.

Стало известно, что эксперты за рубежом раскрывают предпочтения собак в кинематографическом искусстве, и в некоторых странах даже появились специальные телеканалы для домашних животных. Они созданы для хозяев, у которых нет возможности проводить весь день вместе со своими питомцами.