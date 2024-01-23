Почему большинство домашних кошек предпочитают спать на постели своих хозяев

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство домашних кошек предпочитают отдыхать в постели своих хозяев. Это предпочтение не всегда обусловлено их любовью к человеку, так как часто питомцы предпочитают проводить время в постели даже в одиночестве.

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Выбор места для сна у кошек — тщательный процесс, и если кошка выбирает именно кровать хозяина, у нее есть на это свои причины.

Отсутствие удобного места для отдыха

Кошки ценят комфорт во время сна, и это известно всем. Поэтому владельцам стоит тщательно подходить к выбору кошачьей постели или домика. Они должны быть удобными и приятными, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно. Если же кошка предпочитает вашу постель, то, вероятно, она считает ее более привлекательной.

Теплота

Кошки обожают тепло, иногда даже предпочитая спать на батареях. Они чувствительны к изменениям температуры, поэтому, возможно, кошке стало просто холодно. Кровать обеспечивает удобное расположение и теплую атмосферу.

Возможно, это проявление любви?

Если кошка выбирает вашу кровать не только в ваше отсутствие, но и предпочитает спать вместе с вами, это может свидетельствовать о глубокой привязанности. Ткани сохраняют запахи, которые кошка четко чувствует. Если питомец по достоинству оценил вашу компанию, то она выберет место, где ваш аромат наиболее интенсивен.