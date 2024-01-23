Как использовать фольгу в воспитании домашнего питомца

Кошки порой удивляют своих владельцев своим необычным поведением и неожиданными реакциями. Например, они могут испытывать страх перед абсолютно безвредными предметами, такими как огурцы или бананы.
Кроме того, эти домашние животные не проявляют привязанности к фольге и могут даже испугаться ее. Причина заключается в том, что фольга, хотя и не представляет для кошки опасности сама по себе, создает резкий и довольно громкий звук. Как и многие другие представители животного мира, кошки относятся к таким звукам с недоверием, испытывая страх.
Тем не менее, этот страх можно использовать в позитивных целях. Если ваша кошка привыкла прыгать по столу, залезать на столешницу, подоконник и другие поверхности, которые вам бы хотелось сохранить в чистоте, вы можете покрыть их фольгой. Животное испытает настоящий ужас и, вероятно, начнет избегать этих мест, что может быть полезным в вопросе сохранения порядка в доме.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.