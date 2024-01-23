Эколог посоветовал надевать GPS-ошейник на питомца, чтобы не потерять его

Эколог Роман Потоловский призвал надевать на своих любимцев GPS-ошейник, чтобы их не потерять. Данный ошейник, объясняет специалист, позволяет отслеживать местоположение животного.
Тем не менее, и у него есть свои ограничения. Так, если речь идёт о собаке, заблудившейся в густом лесу, горном ущелье или около высоких зданий, то местонахождение питомца отследить будет трудно. Тем не менее, всегда сделать это можно при помощи спутниковых систем, в том числе ГЛОНАСС.
При этом Потоловский вспомнил случай с погибшим котом Твиксом. Данный инцидент он назвал социальным явлением.
"Сейчас кот Твикс стал больше, чем просто кот, и больше, чем частный случай. Он стал социальным явлением, как, например, истории с высаживанием детей на мороз в случае отсутствия билета на автобус", — цитирует эксперта телеканал "360".
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.