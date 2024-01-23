Почему поведение собак остается непредсказуемым?

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Инстинкты собак: почему зрительный контакт может быть вызовом

1:07
Зоосфера

Несмотря на тот факт, что собаки уже несколько тысяч лет живут рядом с человеком, иногда их поведение остается непредсказуемым.

Инстинкты собак: почему зрительный контакт может быть вызовом
Фото: Wikipedia by Garrett 222 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Даже у маленьких собачек присутствуют сильно выраженные инстинкты, такие как защита хозяина, прогон недоброжелателей и обеспечение общей безопасности.

Для человека естественно смотреть в глаза собеседнику: через визуальный контакт мы выражаем желание познакомиться или подружиться. Однако такое поведение может быть замечено лишь у сильных самцов, готовых отстаивать свои интересы в борьбе. Любая попытка установить глазной контакт может быть воспринята как вызов к состязанию.

Несмотря на то, что собаки в целом хорошо адаптированы к обществу, у них все равно существуют "дикие" инстинкты.

Эксперты советуют избегать экспериментов и не пытаться "уговаривать" животное взглядом, так как существует риск того, что собака может попытаться избавиться от назойливого внимания или даже проявить агрессию.

Особенно важно проявлять осторожность при взаимодействии с бродячими собаками, которые ежедневно вынуждены бороться за свои права на еду и территорию.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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