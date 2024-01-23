Логика кошачьего выбора: как нелогичные решения питомцев имеют свою глубокую смысловую основу

Каждый бы хотел, чтобы их кошка выбрала именно их в качестве хозяина, ведь внимание и преданность такого самостоятельного и своенравного животного приносят нам удовольствие.
Поэтому многие люди стремятся использовать хитрости, чтобы "заставить" своего питомца проявлять любовь именно к ним.
Ранее считалось, что кошки ценят доброту и заботу, и выбирают хозяина, который приготовил больше приятных сюрпризов. Однако животное может использовать члена семьи, чтобы получить ласку и еду, одновременно проявляя привязанность к другому человеку.
Эксперты в области психологии кошек решили разгадать принцип выбора хозяев.
Оказалось, что для кошки важен эмоциональный аспект отношений. Если она ощущает вашу любовь, вероятно, она ответит вам тем же.
Выбор питомца иногда может показаться не всегда логичным на первый взгляд, но в этом есть своя логика. Например, человек может не принимать активное участие в организации досуга и питания кошки, но животное чувствует взаимность со своей стороны, что является для него не менее важным.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.