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Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе

1:36
Зоосфера

Привычка собаки подсматривать за едой на столе может вызвать неудобства для хозяина и иметь негативные последствия для здоровья животного.

Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
Фото: Wikipedia by nao-cha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основной причиной этого поведения может быть недостаточное питание или дефицит витаминов у собаки. Важно удостовериться, что питание животного соответствует его потребностям. 

Такое стремление к человеческой пище может быть замечено у самок в первую половину беременности или указывать на гормональные проблемы, поэтому рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом и провести необходимые анализы.

Собаку следует не пускать в  кухонную зону, особенно во время приготовления еды. Лучше накормить ее заранее и дать развивающую игрушку или долгоиграющее лакомство.

Поощрять и давать еду со стола не следует, несмотря на милые мордочки. Важно подчеркнуть, что даже если собака пытается обменять что-то на вкусняшку, это поведение не должно поощряться.

Если собака уже начала воровать еду со стола, ее следует наказать или использовать методы отпугивания, такие как использование водяного пистолета с водой или оставление на столе лакомства с горчицей, хреном или перцем. Можно также использовать различные предметы, которые при попытке собаки достать еду, создадут шум и смягчат ее интерес.

Важно нагружать физически и умственно собаку, особенно если ее воровство еды связано со скукой. Развивающие игрушки и упражнения помогут предотвратить это поведение. Учитывайте, что правила, которые запрещены взрослой собаке, также должны быть соблюдены и для щенка, чтобы избежать проблем с поведением в будущем.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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