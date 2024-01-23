С каким настроением ассоциируется мурлыканье кошек?

Когда кошки издают звуки мурлыканья, то они обычно ассоциируется с положительным настроением у домашнего питомца. Такие звуки, как известно, кошки производят в ответ на ласку человека или наличие вкусной пищи.
Однако стоит отметить, что кошки способны мурлыкать и в различных сценариях, таких как состояние испуга, ощущение голода или нахождение рядом с болеющим собратом.
Ученые пришли к выводу, что, учитывая частоту проявления мурлыканья в состоянии покоя, можно предположить о "терапевтическом" и "профилактическом" характере этих звуков.
Нет одной единственной причины, объясняющей мурлыканье кошек. Это сравнимо с человеческим поведением, где отсутствует единая причина, объясняющая, почему человек может плакать или смеяться.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.