С каким настроением ассоциируется мурлыканье кошек?

О чем говорит кошачье мурлыканье

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошки издают звуки мурлыканья, то они обычно ассоциируется с положительным настроением у домашнего питомца. Такие звуки, как известно, кошки производят в ответ на ласку человека или наличие вкусной пищи.

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Однако стоит отметить, что кошки способны мурлыкать и в различных сценариях, таких как состояние испуга, ощущение голода или нахождение рядом с болеющим собратом.

Ученые пришли к выводу, что, учитывая частоту проявления мурлыканья в состоянии покоя, можно предположить о "терапевтическом" и "профилактическом" характере этих звуков.

Нет одной единственной причины, объясняющей мурлыканье кошек. Это сравнимо с человеческим поведением, где отсутствует единая причина, объясняющая, почему человек может плакать или смеяться.