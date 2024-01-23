В Кунгуре пьяная женщина убила кота на глазах у детей

В Пермском крае женщина до смерти избила кота в подъезде

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В городе Кунгур в Пермском крае пьяная местная 25-летняя жительница избила жестоко избила домашнее животное. Причём, произошло это на глазах у детей.

Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По информации прокуратуры региона, будучи нетрезвой, обвиняемая жестоко избила в подъезде многоквартирного дома кота. Невольными свидетелями происходящего стали маленькие дети. От полученных травм питомец скончался на месте.

"Это был домашний кот. Девушка не живёт в этом доме, а вот дети — местные. Увидев, как избивают кота, они побежали за помощью к родителям", — добавили представители краевой прокуратуры.

В настоящее время в отношении живодёрки завели уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным". Ей грозит 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.