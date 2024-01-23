Кошки-"парашютистки": зачем любимицы хозяев выпрыгивают из окон квартир

Все знают, что кошки проявляют особый интерес к окнам. Просто пройдитесь мимо жилых домов, и вы увидите, как эти животные с любопытством наблюдают за окружающим миром. Тем не менее, эта привычка может стать опасной для домашних питомцев, поэтому ответственному хозяину важно предпринять необходимые меры.
В тёплое время года мы часто открываем окна, стремясь проветрить комнату. Кошки не упускают возможности забраться на подоконники, поддаваясь своему любопытству, которое может привести к падениям из окон. Ветеринары называют таких пациентов "парашютистами".
Чтобы предотвратить падения из окон, рекомендуется устанавливать прочные сетки или решетки. Балконы лучше застеклять. В случае выпадения из окна, даже если животное кажется невредимым, важно обратиться к ветеринару.
Пластиковые окна могут создавать новые риски. При вертикальном проветривании кошки могут застрять между створками, что приводит к травмам и даже смерти. Оставляйте стеклопакеты в режиме микропроветривания при своем отсутствии.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.