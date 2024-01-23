Кошки-"парашютистки": зачем любимицы хозяев выпрыгивают из окон квартир

Охотничьи приключения: как предотвратить падения кошек из окон и балконов

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все знают, что кошки проявляют особый интерес к окнам. Просто пройдитесь мимо жилых домов, и вы увидите, как эти животные с любопытством наблюдают за окружающим миром. Тем не менее, эта привычка может стать опасной для домашних питомцев, поэтому ответственному хозяину важно предпринять необходимые меры.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

В тёплое время года мы часто открываем окна, стремясь проветрить комнату. Кошки не упускают возможности забраться на подоконники, поддаваясь своему любопытству, которое может привести к падениям из окон. Ветеринары называют таких пациентов "парашютистами".

Охотничий инстинк т: кошки часто реагируют на пролетающих мимо птиц и бабочек, не всегда удерживаясь на скользких подоконниках или стеклопакетах. Балконы с их перилами также представляют опасность. Удовлетворение охотничьего инстинкта можно достичь через активные игры.

т: кошки часто реагируют на пролетающих мимо птиц и бабочек, не всегда удерживаясь на скользких подоконниках или стеклопакетах. Балконы с их перилами также представляют опасность. Удовлетворение охотничьего инстинкта можно достичь через активные игры. Скука и любопытство: в городских квартирах кошки часто сталкиваются с недостатком впечатлений, что может привести к скуке. Им нужна активность и внимание хозяина, включая игру с игрушками. Регулярные игры помогут удовлетворить естественные потребности.

Чтобы предотвратить падения из окон, рекомендуется устанавливать прочные сетки или решетки. Балконы лучше застеклять. В случае выпадения из окна, даже если животное кажется невредимым, важно обратиться к ветеринару.

Пластиковые окна могут создавать новые риски. При вертикальном проветривании кошки могут застрять между створками, что приводит к травмам и даже смерти. Оставляйте стеклопакеты в режиме микропроветривания при своем отсутствии.