Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин

Скука, страх и территориальные привычки: почему кошка настойчиво мяукает у закрытой двери

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как только владелец закрывает дверь, звучит настойчивое мяуканье его любимой кошки, становясь неотъемлемой частью окружающей атмосферы.

Фото: Wikipedia by Tim Gerchmez

Уступая "просьбам", мы открываем дверь, однако животные не всегда торопятся войти.

Более того, кошка может повернуться и уйти в противоположном направлении, оставив своего владельца наедине со своими мыслями на его территории.

Причина в том, что в роли бывшего хищника кошка рассматривает всю вашу квартиру как свою собственность, что обязывает её регулярно осматривать свою территорию.

При закрытой двери возникает непреодолимое препятствие, и по этой причине ваша любимица "вежливо просит" вас устранить этот недостаток.

Скука может быть причиной просьбы открыть двери, также как и желание привлечь вас в свою компанию, если кошке не хочется оставаться одной в комнате.

Страх также играет роль, учитывая, что кошки обладают развитым слухом и могут реагировать на звуки, которые нам незаметны. Если животное почувствует угрозу, даже воображаемую, оно постарается вас предупредить.