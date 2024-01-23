Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин

Как только владелец закрывает дверь, звучит настойчивое мяуканье его любимой кошки, становясь неотъемлемой частью окружающей атмосферы.
Уступая "просьбам", мы открываем дверь, однако животные не всегда торопятся войти.
Более того, кошка может повернуться и уйти в противоположном направлении, оставив своего владельца наедине со своими мыслями на его территории.
Причина в том, что в роли бывшего хищника кошка рассматривает всю вашу квартиру как свою собственность, что обязывает её регулярно осматривать свою территорию.
При закрытой двери возникает непреодолимое препятствие, и по этой причине ваша любимица "вежливо просит" вас устранить этот недостаток.
Скука может быть причиной просьбы открыть двери, также как и желание привлечь вас в свою компанию, если кошке не хочется оставаться одной в комнате.
Страх также играет роль, учитывая, что кошки обладают развитым слухом и могут реагировать на звуки, которые нам незаметны. Если животное почувствует угрозу, даже воображаемую, оно постарается вас предупредить.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.