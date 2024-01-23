Кошки у зеркал: взгляд в потусторонний мир или простое любопытство

Кошачьи фантазии перед зеркалами: что происходит у них в голове

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-либо наблюдали, как ваша кошка взаимодействует с зеркалами в вашем доме, вам, вероятно, приходили в голову различные вопросы. Почему же кошки так странно ведут себя перед отражениями, и что они видят в этом стеклянном мире?

Фото: Unsplash by Bao Menglong

1. Зеркала и магия

В народных поверьях кошкам часто приписывают магические способности, способность видеть потусторонний мир. Зеркала в этом контексте считаются своего рода порталами. Многие суеверные люди полагают, что кошки видят в зеркалах нечистые силы.

2. Научное объяснение

Ученые пришли к выводу, что кошка, увидев свое отражение, на самом деле не понимает, что это она. Это отражение может вызвать у нее странные реакции, так как кошка воспринимает его как потенциального конкурента. Однако, не обнаружив запаха, свойственного реальной кошке, животное быстро теряет интерес к отражению.

3. Котята и зеркала

В отличие от взрослых кошек, котята могут вести себя по-другому перед зеркалами. Они могут пытаться играть с отражением и проявлять дружелюбие, поскольку еще не осознали себя как потенциальных конкурентов.

Таким образом, таинственные отношения кошек с зеркалами не связаны с магией, а имеют свои научные объяснения. Понимание того, как кошки воспринимают свое отражение, помогает разъяснить их странное поведение в этом отношении.