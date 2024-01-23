Кошки-воровки: 3 причины, по которым они воруют ваши вещи и способ решения проблемы

Каждый владелец кошки, вероятно, сталкивался с моментами, когда его питомец прячет вещи в самых неожиданных местах. Почему кошки это делают?
Ваша кошка может решить, что ваши вещи — это отличные игрушки. Если у нее нет собственных развлечений, она может начать использовать предметы вокруг, такие как губная помада или заколка, для сольной игры. Решение здесь простое — предоставьте кошке достаточно игрушек или сделайте их сами.
Кошки, как и мы, могут скучать. Если ваша кошка не получает достаточного внимания, она может решить вас в этом "покарать", утаивая ваши вещи. Посвятите своей любимице больше времени, поиграйте с ней, погладьте — она оценит ваше внимание и, возможно, перестанет воровать ваши вещи.
У кошек сохраняются инстинкты диких предков. Они могут рассматривать неодушевленные объекты как добычу, которую нужно утаивать. Попробуйте предоставить кошке игрушки, которые она может "добывать", чтобы утолить ее охотничий инстинкт.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.