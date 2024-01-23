Кошки-воровки: 3 причины, по которым они воруют ваши вещи и способ решения проблемы

Почему кошки воруют ваши вещи и как справиться с этим

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки, вероятно, сталкивался с моментами, когда его питомец прячет вещи в самых неожиданных местах. Почему кошки это делают?

Фото: Wikipedia by nikontino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generi

1. Игровой интерес

Ваша кошка может решить, что ваши вещи — это отличные игрушки. Если у нее нет собственных развлечений, она может начать использовать предметы вокруг, такие как губная помада или заколка, для сольной игры. Решение здесь простое — предоставьте кошке достаточно игрушек или сделайте их сами.

2. Скука и внимание

Кошки, как и мы, могут скучать. Если ваша кошка не получает достаточного внимания, она может решить вас в этом "покарать", утаивая ваши вещи. Посвятите своей любимице больше времени, поиграйте с ней, погладьте — она оценит ваше внимание и, возможно, перестанет воровать ваши вещи.

3. Охотничий инстинкт

У кошек сохраняются инстинкты диких предков. Они могут рассматривать неодушевленные объекты как добычу, которую нужно утаивать. Попробуйте предоставить кошке игрушки, которые она может "добывать", чтобы утолить ее охотничий инстинкт.

4. Как решить проблему:

Предоставьте кошке достаточно игрушек и интересных развлечений.

Уделяйте кошке больше внимания и времени, чтобы избежать скуки.

Создайте для кошки зону, где она может свободно играть и развлекаться.

Пробуйте различные игрушки, которые помогут кошке удовлетворить свои охотничьи инстинкты.

Используйте специальные антистрессовые игрушки для кошек, которые помогут снизить ее желание "красть" ваши вещи.