Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инстинкты собак: почему зрительный контакт может быть вызовом
Врач Стебницкая: имбирь и гранат помогут справиться со стрессом
Валерий Меладзе дал концерт в Казахстане после тяжёлого известия о смерти отца
Фильмы о войне, в которых мало романтизированного героизма, но много суровой правды
Логика кошачьего выбора: как нелогичные решения питомцев имеют свою глубокую смысловую основу
Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"
Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать
10 признаков хозяйского внимания, которого требуют стареющие собаки

Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье

2:41
Зоосфера » Собаки

Каждый этап жизни нашего четвероногого друга требует особенного внимания и заботы. Старость — не исключение. Вместо энергичной собаки перед нами появляется мудрый и спокойный пес. Как обеспечить ему достойную старость?

Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье
Фото: Wikipedia by Rlink

1. Внимание к переменам

Сначала стоит внимательно следить за изменениями в поведении и внешности вашей собаки. Появление седины, ухудшение состояния шерсти, потеря зубов и изменения в поведении могут свидетельствовать о приближении старости.

2. Забота о зубах

С возрастом у собак часто происходит потеря зубов и воспаление десен. Это может вызвать трудности при приеме пищи. Рекомендуется размачивать сухой корм теплой водой, обеспечивая питомцу мягкую и вкусную пищу.

3. Регулярные прогулки и туалетные потребности

Поддерживайте активность старой собаки, учитывая, что ей, возможно, нужно будет чаще выходить в туалет. Приучите к использованию пеленок или газет, чтобы предотвратить дискомфорт при задержке.

4. Проблемы суставов и движения

С возрастом собаки сталкиваются с ухудшением подвижности суставов. Обеспечьте мягкую и теплую постель, а также удобную амуницию для прогулок, чтобы смягчить нагрузку на суставы.

5. Забота о здоровье

Регулярные визиты к ветеринару становятся еще важнее. Поддерживайте старого друга в хорошем здоровье, проводя необходимые прививки, обрабатывая от паразитов и внимательно следя за общим состоянием.

6. Привычные процедуры

Постарайтесь сохранить привычные ритуалы и процедуры, такие как прогулки, игры и ласки. Это создаст стабильность и уют для вашего питомца.

7. Поддержание психической активности

Старые собаки могут столкнуться с ухудшением мозговой активности. Обеспечьте им заботу и разнообразные игры, чтобы сохранить умственную активность.

8. Внимание к потребностям

Учитывайте гормональные изменения, проблемы с органами чувств, и возможные проблемы со здоровьем. Стерилизация, правильное питание и ветеринарный контроль помогут предотвратить многие проблемы.

9. Любовь и терпение

Не забывайте о важности любви и терпения. Пожилые собаки могут стать более требовательными. Относитесь с пониманием и создайте им спокойную и уютную обстановку.

10. Ветеринарное обследование

Регулярные визиты к ветеринару — залог здоровья вашего питомца. Внимательное медицинское наблюдение позволит выявить и решить проблемы на ранних стадиях.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох
Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"
Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать
Подкормка перцев золой, борной кислотой, молоком
О чем говорит кошачье мурлыканье
Зеленская украинцам: "Не ждите, что когда-то станет легче"
NTV: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников