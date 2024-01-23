Три модели поведения, которыми кошка показывает, что ей все дико наскучило

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Как понять, что вашей кошке скучно

1:33
Зоосфера

Кошки, несмотря на свою независимость, являются активными животными, произошедшими от настоящих хищников. Поэтому для их счастья необходимо больше, чем крыша над головой и еда. 

Как понять, что вашей кошке скучно
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Нездоровый интерес к вам. Если ваша кошка начинает проявлять нездоровый интерес, например, навязчиво облизывает вас или смотрит на вас, когда вы спите, это может быть признаком скуки. Животное пытается привлечь ваше внимание и разнообразить свой досуг.

Громкое мяуканье. Если ваш питомец начинает громко мяукать, особенно в неподходящее время, это тоже может быть признаком скучной рутины. Кошки предпочитают этот способ общения, особенно в период половой активности.

Спящая кошка, которая просыпается только для еды. Хотя кошки известны своей любовью к сну, если ваш питомец просыпается только для похода в туалет и еды, это может говорить о том, что ей не хватает разнообразия и активности.

Владельцам важно осознавать, что кошки нуждаются в интересном досуге и активности. 

  • Играйте вместе. Регулярные игры помогут вашей кошке заниматься физической активностью и разнообразить свой день.
  • Уделяйте внимание. Любовь и внимание со стороны хозяев оцениваются кошками. Проводите время с вашим питомцем, обнимайте и ласкайте его.
  • Предоставьте разнообразные игрушки. Разнообразные игрушки и активные элементы в доме, такие как специальные стенки, могут привнести в жизнь вашей кошки новые впечатления.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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