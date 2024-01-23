Три модели поведения, которыми кошка показывает, что ей все дико наскучило

Как понять, что вашей кошке скучно

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, несмотря на свою независимость, являются активными животными, произошедшими от настоящих хищников. Поэтому для их счастья необходимо больше, чем крыша над головой и еда.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Нездоровый интерес к вам. Если ваша кошка начинает проявлять нездоровый интерес, например, навязчиво облизывает вас или смотрит на вас, когда вы спите, это может быть признаком скуки. Животное пытается привлечь ваше внимание и разнообразить свой досуг.

Громкое мяуканье. Если ваш питомец начинает громко мяукать, особенно в неподходящее время, это тоже может быть признаком скучной рутины. Кошки предпочитают этот способ общения, особенно в период половой активности.

Спящая кошка, которая просыпается только для еды. Хотя кошки известны своей любовью к сну, если ваш питомец просыпается только для похода в туалет и еды, это может говорить о том, что ей не хватает разнообразия и активности.

Владельцам важно осознавать, что кошки нуждаются в интересном досуге и активности.

Играйте вместе. Регулярные игры помогут вашей кошке заниматься физической активностью и разнообразить свой день.

Уделяйте внимание. Любовь и внимание со стороны хозяев оцениваются кошками. Проводите время с вашим питомцем, обнимайте и ласкайте его.

Предоставьте разнообразные игрушки. Разнообразные игрушки и активные элементы в доме, такие как специальные стенки, могут привнести в жизнь вашей кошки новые впечатления.