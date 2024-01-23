Три модели поведения, которыми кошка показывает, что ей все дико наскучило

Кошки, несмотря на свою независимость, являются активными животными, произошедшими от настоящих хищников. Поэтому для их счастья необходимо больше, чем крыша над головой и еда.
Нездоровый интерес к вам. Если ваша кошка начинает проявлять нездоровый интерес, например, навязчиво облизывает вас или смотрит на вас, когда вы спите, это может быть признаком скуки. Животное пытается привлечь ваше внимание и разнообразить свой досуг.
Громкое мяуканье. Если ваш питомец начинает громко мяукать, особенно в неподходящее время, это тоже может быть признаком скучной рутины. Кошки предпочитают этот способ общения, особенно в период половой активности.
Спящая кошка, которая просыпается только для еды. Хотя кошки известны своей любовью к сну, если ваш питомец просыпается только для похода в туалет и еды, это может говорить о том, что ей не хватает разнообразия и активности.
Владельцам важно осознавать, что кошки нуждаются в интересном досуге и активности.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.