Жизнь будет длиннее на 10 лет: магия любви к животным творит настоящие чудеса

Долгая жизнь и радость: как питомцы могут улучшить ваше здоровье

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно последним исследованиям, выяснилось, что люди, держащие у себя дома питомцев, в среднем живут на 10 лет дольше, чем те, кто не разделяет свой дом с животными. Этот факт особенно примечателен, когда речь идет о собаках, которые оказывают наибольший положительный эффект на здоровье своих хозяев.

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Одним из заметных выигрышей владельцев четвероногих друзей является улучшение здоровья. Оказалось, что они реже болеют, легче переносят стресс и испытывают меньше нервных расстройств. Похоже, что простое присутствие собаки в доме способно создать атмосферу радости и позитива, оказывая благотворное воздействие на психическое состояние хозяев.

Опыты также показали, что наличие любимых питомцев, в особенности собак, может являться эффективным способом предотвращения экземы. Регулярные сеансы когда вы гладите свою собаку, приводят к увеличению уровня иммунных антител в крови, что в свою очередь укрепляет защитные силы организма. Этот механизм играет важную роль в сопротивлении различным болезням и аллергиям.

Безусловно, взаимодействие с домашними животными, особенно собаками, несет в себе еще одну важную пользу — ощущение счастья. Исследования показывают, что при наличии питомцев у людей уровень гормонов счастья, таких как окситоцин и серотонин, значительно повышается. Эти гормоны способствуют улучшению настроения, снижению уровня стресса и общему ощущению удовлетворенности жизнью.