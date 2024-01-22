Какие породы собак самые крупные?

Выращивание щенка крупной породы требует особого внимания и заботы, начиная от качественного питания до тренировок в период активного роста. Однако, преимущества владения представителем крупной породы, способного защитить своего хозяина и стать преданным компаньоном, зачастую перевешивают трудности.
Кламбер-спаниель — самый крупный представитель спаниелей. Эта спокойная и мощная собака идеально подходит для пожилых людей. С ее весом до 36 килограмм и длинной шерстью, окрас которой белый с желтыми или рыжими пятнами, она становится прекрасным охотником и приятным компаньоном.
Бладхаунд — крупная гончая, специализирующаяся на поиске по кровяному следу. Их чрезвычайное чутье делает их незаменимыми в полиции и поисково-спасательной службе. С большими висячими ушами и черно-подпалым или чепрачным окрасом, эти собаки являются не только эффективными, но и уникально выразительными.
Комондор, самая мощная венгерская овчарка, поражает своей уникальной шерстью в виде шнуров, напоминающих дреды. Эта шерсть обеспечивает защиту от укусов, холода и жары. Комондоры, с ростом не менее 70 сантиметров и весом до 60 килограмм, славятся своими сторожевыми качествами и уникальными навыками.
Американская акита, или большая японская собака, породилась после Второй мировой войны. Осторожная и недоверчивая к посторонним, она отличается волчьим типом и может иметь различные окрасы. С ростом до 71 сантиметра, эта порода сочетает в себе стойкость и преданность.
Ирландский волкодав — национальный символ Ирландии. Этот крупный представитель группы борзых собак славится своим древним происхождением. С ростом до 86 сантиметров и весом до 55 килограмм, их окрас может варьироваться от серого до рыжего, что делает их великолепными компаньонами.
Считается предковой формой всех догообразных собак, тибетский мастиф — надежная пастушья и сторожевая собака. С ростом не менее 66 сантиметров и разнообразными окрасами, они представляют собой могучих защитников.
Легендарная собака-водолаз, ньюфаундленд, происходит с северо-востока Канады. С длинной водонепроницаемой шерстью и средним ростом 71 сантиметр, они служили рыбакам, спасали утопающих и использовались в качестве ездовых.
Знаменитый горный спасатель, сенбернар, выделяется своей длинной шерстью, рыже-белым окрасом и внушительным ростом до 90 сантиметров. Их репутацию укрепил голливудский фильм "Бетховен".
Начав свой путь от боевых псов Древнего Рима, английский мастиф — гладкошерстная собака палевого окраса с черной маской. С ростом не менее 70 сантиметров и весом до 100 килограмм, они являются внушительными представителями своей породы.
Немецкий дог, или "Аполлон среди собак", представляет собой красивую гладкошерстную собаку с ростом не менее 80 сантиметров. С разнообразными окрасами, включая мраморный и голубой, они являются не только величественными, но и удивительно красивыми.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.