Какие породы собак самые крупные?

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Гиганты среди домашних питомцев: ТОП-10 крупных пород собак

3:35
Зоосфера

Выращивание щенка крупной породы требует особого внимания и заботы, начиная от качественного питания до тренировок в период активного роста. Однако, преимущества владения представителем крупной породы, способного защитить своего хозяина и стать преданным компаньоном, зачастую перевешивают трудности.

Гиганты среди домашних питомцев: ТОП-10 крупных пород собак
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bella_the_Saint-Hubert_Bloodhound_relaxes.jpg by Bruce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниель — самый крупный представитель спаниелей. Эта спокойная и мощная собака идеально подходит для пожилых людей. С ее весом до 36 килограмм и длинной шерстью, окрас которой белый с желтыми или рыжими пятнами, она становится прекрасным охотником и приятным компаньоном.

2. Бладхаунд

Бладхаунд — крупная гончая, специализирующаяся на поиске по кровяному следу. Их чрезвычайное чутье делает их незаменимыми в полиции и поисково-спасательной службе. С большими висячими ушами и черно-подпалым или чепрачным окрасом, эти собаки являются не только эффективными, но и уникально выразительными.

3. Комондор

Комондор, самая мощная венгерская овчарка, поражает своей уникальной шерстью в виде шнуров, напоминающих дреды. Эта шерсть обеспечивает защиту от укусов, холода и жары. Комондоры, с ростом не менее 70 сантиметров и весом до 60 килограмм, славятся своими сторожевыми качествами и уникальными навыками.

4. Американская акита

Американская акита, или большая японская собака, породилась после Второй мировой войны. Осторожная и недоверчивая к посторонним, она отличается волчьим типом и может иметь различные окрасы. С ростом до 71 сантиметра, эта порода сочетает в себе стойкость и преданность.

5. Ирландский волкодав

Ирландский волкодав — национальный символ Ирландии. Этот крупный представитель группы борзых собак славится своим древним происхождением. С ростом до 86 сантиметров и весом до 55 килограмм, их окрас может варьироваться от серого до рыжего, что делает их великолепными компаньонами.

6. Тибетский мастиф

Считается предковой формой всех догообразных собак, тибетский мастиф — надежная пастушья и сторожевая собака. С ростом не менее 66 сантиметров и разнообразными окрасами, они представляют собой могучих защитников.

7. Ньюфаундленд

Легендарная собака-водолаз, ньюфаундленд, происходит с северо-востока Канады. С длинной водонепроницаемой шерстью и средним ростом 71 сантиметр, они служили рыбакам, спасали утопающих и использовались в качестве ездовых.

8. Сенбернар

Знаменитый горный спасатель, сенбернар, выделяется своей длинной шерстью, рыже-белым окрасом  и внушительным ростом до 90 сантиметров. Их репутацию укрепил голливудский фильм "Бетховен".

9. Английский мастиф

Начав свой путь от боевых псов Древнего Рима, английский мастиф — гладкошерстная собака палевого окраса с черной маской. С ростом не менее 70 сантиметров и весом до 100 килограмм, они являются внушительными представителями своей породы.

10. Немецкий дог

Немецкий дог, или "Аполлон среди собак", представляет собой красивую гладкошерстную собаку с ростом не менее 80 сантиметров. С разнообразными окрасами, включая мраморный и голубой, они являются не только величественными, но и удивительно красивыми.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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