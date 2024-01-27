Как подготовиться к появлению животного дома

Психолог Пак дала советы, как подготовиться к появлению дома животного

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление нового питомца в доме — событие очень волнительное для каждого из членов семьи. Поэтому, прежде решать завести кого-то дома, следует продумать все детали, а также подготовиться. Психолог Ирина Пак рассказала, как это сделать.

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Она обратила внимание, что в первую очередь нужно не забывать, что появление в доме питомца — это всегда большая ответственность, а не только "милота". Поэтому, если вы решились на такой шаг, задайте себе вопросы, хватит ли у вас денег на его содержание, времени и сил выгуливать собаку минимум два раза в день или играть с котом. Также подумайте, где новый член вашей семьи будет спать, есть, ходить в туалет, где гулять. Приобретите ему необходимые игрушки.

Не всегда животное попадается сразу послушным. Так что, добавляет специалист, подумайте, как вы можете обезопасить свои вещи и будете ли готовы к тому, чтобы выкинуть несколько пар своих тапок? Ведь зубастые и когтистые пушистики не знают о ценности вещей.

С точки зрения психологии, добавляет Пак, отношения между человеком и питомцем можно сравнить с отношениями с детьми, которые никогда не превращаются во взрослых. Поэтому, единственное, что можно дать этим "детям" — это любовь, заботу и чуть-чуть воспитания.

Вдобавок, есть большая разница между тем, когда вы берёте домой маленькое животное, и - когда уже взрослое. В этом случае, по словам психолога, со взрослым питомцем следует вначале познакомиться, понять, подходите ли вы друг другу и дать ему время привыкнуть ещё до переезда. Тогда удастся избежать конфликтов, когда животное начнёт жить с вами.