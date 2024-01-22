Сколько раз в день нужно играть с домашней кошкой

Ветеринар рассказал, сколько раз в день надо играть с кошкой

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для представителей кошачьих нужны не только еда и питье, но и совместные игры с хозяевами. Так питомец всегда будет поддерживать себя в форме. О том, как часто надо играть с кошками, рассказал ветеринар Антон Александров.

Фото: https://ofigenno.com/

Он указал, что в случае недостаточной активности у животного может появиться ряд проблем со здоровьем, в том числе, ожирение, диабет и сердечные заболевания.

"Помимо физических преимуществ, совместные игры способствуют снятию стресса, укреплению привязанности питомца к хозяину и его интеллектуальному развитию. По этой причине рекомендуется не жалеть времени на игры с кошками как можно чаще", — поделился своим мнением специалист.

При этом ветеринар подчеркнул, что не лишним будет купить для кошки интерактивные игрушки — например, лабиринты или треки, ведь они будут стимулировать умственную деятельность питомца.

Играть с кошкой рекомендуется не реже двух раз в день: утром и вечером. Для пожилых кошек количество игр можно уменьшить до одного раза в день, и, в основном, вечером. Причём, особенно полезны вечерние игры для котят и для тех кошек, которые любят будить хозяев по ночам. Если питомец потратит много энергии на игру, то спать он будет дольше.

Выбирая игрушки для питомца, продолжает Александров, учитывайте его индивидуальные предпочтения и особенности. Например, кому-то нравятся мячики, а другим — перья на веревке или самые разные лабиринты.