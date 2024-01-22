В Госдуме призвали хозяев кота Твикса разделить ответственность за то, что с ним случилось

Олимпийский чемпион Фетисов о происшествии с котом Твиксом: хозяева тоже должны разделить отвественность

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов напомнил о том, что проводница, из-за которой ехавший в поезде кот Твикс, раскаивается, что выставила животное на улицу.

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Депутат считает, что обвинять в случившемся только проводника несправедливо. По мнению Фетисова, хозяева сами должны пристально следить за своими питомцами, если уж им приходится куда-то перевозить животных.

Хоккеист, у которого есть шесть собак, напомнил, что если человек берёт с собой в дальнюю дорогу питомца, он должен постоянно за ним присматривать, учитывая то, что животное в любой момент может выбраться из переноски и убежать. Именно поэтому на хозяевах Твикса лежит не меньшая вина за трагедию, которая с ним произошла.

"Если ты везешь с собой животное, значит должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло", — отметил Фетисов, которого цитирует Газета.Ru.

11 января проводница поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург высадила на улице в Кирове кота пассажиров, решив, что он бездомный. 20 января стало известно, что Твикс погиб на улице.