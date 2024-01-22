Названа опасность химических реагентов для питомцев

Ветеринар Сиротина предупредила об опасности химических реагентов для питомцев

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Ангелина Сиротина обратила внимание владельцем домашних питомцев, что перед выходом на улицу их следует подготавливать. Дело в том, отмечает специалист, что химические реагенты, рассыпанные на дорогах, могут разъесть их лапы.

Фото: Unsplash by Jamie Street

Причём, опасность от зимней прогулки зависит от породы собаки.

"Малые собаки могут на пелёнку в супер-лютые морозы погулять, а собаки побольше — их нужно одевать, какую-то амуницию заранее иметь", — рассказала Сиротина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом ветеринар подчеркнула, что в связи с этим во время прогулок обезопасить лапы животного помогут башмаки. Вдобавок, напоминает эксперт, существуют специальные средства по уходу за лапами для выгула — воски, мази, крема.

При этом при прогулках лучше всего избегать дорожек, обработанных реагентами, так как они токсичны и могут разъесть лапы животного. После возвращения, заключает Сиротина, следует промыть лапы и живот питомца.