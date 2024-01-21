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Вашей собаке, возможно, снятся вкусняшки: мечтают ли друзья человека во сне и о чем

1:33
Зоосфера » Собаки

Если у вас есть собака, вероятно, вы задавались вопросом, видит ли ваш питомец сны, учитывая, что они часто проявляют активность во сне, например, рычат и двигают лапами.

Вашей собаке, возможно, снятся вкусняшки: мечтают ли друзья человека во сне и о чем
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Несмотря на отсутствие научных доказательств того, что собаки точно видят сны, существует ряд факторов, указывающих на возможность этого явления. Собаки могут проявлять активность во сне, такую как движения лапами, лай, скулеж и виляние хвостом.

Исследования указывают на взаимосвязь между памятью и сном. Сон играет важную роль в усвоении новой информации и ее запоминании. Хотя исследования в этой области в основном проводились на крысах, мозг собак, крыс и людей состоит из схожих частей.

Предполагается, что во сне собаки могут переживать репродукции изображений прошедшего дня. Человек, как известно, видит больше снов в фазе быстрого сна. У собак во время этой фазы сна отмечаются учащенное дыхание, частые движения глаз и подергивания мышц тела.

Многие признаки поведения собак во сне сходны с проявлениями сновидений у людей. Возможно, ваш питомец мечтает о приятных прогулках, играх в парке, ароматах леса, угощениях и даже погонях за кошкой.

Итак, хотя окончательных доказательств того, что собаки видят сны, нет, их поведение во сне намекает на подобное явление. В случае замеченных изменений в сне вашего питомца рекомендуется посетить ветеринарного врача для проверки его здоровья.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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