5 типов личностей у собак: узнайте, к какому из типов относится ваш питомец, чтоб ладить с ним

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы, наверняка, неоднократно наблюдали различия в темпераменте между разными собаками. В данной статье мы расскажем о типах личностей, выделенных учеными у собак, и поделимся способами определения личностного типа вашего питомца.

Фото: flickr. com by DarmstadtKoeln is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Результаты исследования типов личности у собак: В рамках проведенного исследования, ученые опросили 2000 владельцев собак, выявив разнообразные типы личности у этих животных, аналогичные тем, которые присущи людям.

Согласно результатам исследования, выделяются следующие типы собачьих личностей: преданные, защитники, семейные, веселые, неуклюжие и любознательные.

Преданные собаки: отличаются особой привязанностью к своему хозяину.

Защитники: охраняют своего хозяина, дом и территорию.

Семейные собаки: характеризуются спокойствием и отлично ладят со всеми членами семьи, особенно с детьми.

Веселые и неуклюжие: любят активные игры, могут быть неуклюжими и трудноусваиваемыми в плане команд и правил поведения.

Любознательные собаки: проявляют интерес к окружающему миру и стремятся знакомиться с другими животными.

Как узнать тип личности вашей собаки: Наблюдайте за поведением вашего питомца. Хотя собака может обладать несколькими качествами одновременно, чаще всего одно из них преобладает.

Знание темперамента вашей собаки облегчит вам заботу о ней и позволит лучше удовлетворять ее потребности. Например, если ваш питомец активен и любознателен, важно убедиться, что в его окружении отсутствуют предметы, представляющие опасность для его безопасности.