"Хулиганье в доме появилось": почему кошки сбрасывают вещи со столов и шкафов, как остановить их?

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас есть кошка, вероятно, вы заметили, что ваш питомец любит опрокидывать вещи со столов и других поверхностей. В этой статье мы рассмотрим, почему кошки предпочитают такое поведение и как можно предотвратить его.

Фото: commons.wikimedia. org by Evarenon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему кошка сбрасывает вещи со стола: Это поведение обычно происходит по двум причинам: вашей кошке скучно, и она хочет поиграть или привлечь ваше внимание. Если ваша кошка часто опрокидывает предметы, важно удостовериться, что все ее потребности удовлетворены.

Возможно, ей не хватает игрушек или времени на совместные игры. Иногда такое поведение может быть сигналом, что кошка ожидает кормления. Молодые котята также могут использовать это как способ исследовать окружающий мир и новые предметы.

Как остановить такое поведение:

Предоставьте игрушки и развлечения: Обеспечьте вашего питомца игрушками, интерактивными играми, лабиринтами и лакомствами для того, чтобы удовлетворить его потребность в активности.

Сделайте поверхность стола непривлекательной: Спрячьте мелкие предметы в корзины для хранения, уберите висящие предметы и тарелки с едой со стола. Это сделает поверхность менее привлекательной для вашей кошки.

Используйте репелленты: Положите на стол предметы, издающие звук, или используйте средства, которые распыляют или обдувают территорию вокруг. Это может отпугнуть кошку от лазания по столу.

Обеспечьте безопасность: Помните о безопасности вашей кошки и не оставляйте на виду предметы, которые могут быть опасными или травмоопасными.

С использованием этих методов вы можете снизить вероятность того, что ваша кошка будет опрокидывать ваши вещи со столов и других поверхностей.