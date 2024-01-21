Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опытные хозяйки знают, как не заморачиваясь по времени, быстро убрать дом: 5 хитростей
Ежедневное потребление этого продукта приведет к целому букету заболеваний: ограничьте
"Просто бедствие какое-то": эти 3 цветка красивые, но размножаются по участку как одуванчики
Водителям озвучили инструкцию, как вести себя во время ледяного дождя
The Lancet: ученые выявили главную причину появления рака
Сужение остроты и поля зрения зависят от неожиданной для многих причины: нервничать надо меньше
Сетка на смесителях покрылась известковым налетом: надо только 5 минут и лимонная кислота
Только фольга и сода: как быстро очистить серебро от многолетней черноты
За месяц до высадки луковиц необходимо сделать это, чтобы они выросли большими

"Хулиганье в доме появилось": почему кошки сбрасывают вещи со столов и шкафов, как остановить их?

1:45
Зоосфера » Кошки

Если у вас есть кошка, вероятно, вы заметили, что ваш питомец любит опрокидывать вещи со столов и других поверхностей. В этой статье мы рассмотрим, почему кошки предпочитают такое поведение и как можно предотвратить его.

"Хулиганье в доме появилось": почему кошки сбрасывают вещи со столов и шкафов, как остановить их?
Фото: commons.wikimedia. org by Evarenon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему кошка сбрасывает вещи со стола: Это поведение обычно происходит по двум причинам: вашей кошке скучно, и она хочет поиграть или привлечь ваше внимание. Если ваша кошка часто опрокидывает предметы, важно удостовериться, что все ее потребности удовлетворены.

Возможно, ей не хватает игрушек или времени на совместные игры. Иногда такое поведение может быть сигналом, что кошка ожидает кормления. Молодые котята также могут использовать это как способ исследовать окружающий мир и новые предметы.

Как остановить такое поведение:

Предоставьте игрушки и развлечения: Обеспечьте вашего питомца игрушками, интерактивными играми, лабиринтами и лакомствами для того, чтобы удовлетворить его потребность в активности.

Сделайте поверхность стола непривлекательной: Спрячьте мелкие предметы в корзины для хранения, уберите висящие предметы и тарелки с едой со стола. Это сделает поверхность менее привлекательной для вашей кошки.

Используйте репелленты: Положите на стол предметы, издающие звук, или используйте средства, которые распыляют или обдувают территорию вокруг. Это может отпугнуть кошку от лазания по столу.

Обеспечьте безопасность: Помните о безопасности вашей кошки и не оставляйте на виду предметы, которые могут быть опасными или травмоопасными.

С использованием этих методов вы можете снизить вероятность того, что ваша кошка будет опрокидывать ваши вещи со столов и других поверхностей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Последние материалы
The Lancet: ученые выявили главную причину появления рака
"Хулиганье в доме появилось": почему кошки сбрасывают вещи со столов и шкафов, как остановить их?
Сужение остроты и поля зрения зависят от неожиданной для многих причины: нервничать надо меньше
Сетка на смесителях покрылась известковым налетом: надо только 5 минут и лимонная кислота
Только фольга и сода: как быстро очистить серебро от многолетней черноты
За месяц до высадки луковиц необходимо сделать это, чтобы они выросли большими
В бойкоте Киркорова нашли след Пугачёвой: из-за поддержки примадонны
Сытный и горячий суп "Гамбургер": готовится из говяжьего фарша и овощей
Взяли кошку, полюбили, и - аллергия: как уменьшить аллергические симптомы на кошек
Специалисты поделились советами, как оценить зрение собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников