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Взяли кошку, полюбили, и - аллергия: как уменьшить аллергические симптомы на кошек

1:38
Зоосфера » Кошки

Аллергия на домашних животных является распространенной проблемой. В данной статье мы рассмотрим, что именно вызывает аллергию на кошек и как можно снизить количество аллергенов в домашней среде.

Взяли кошку, полюбили, и - аллергия: как уменьшить аллергические симптомы на кошек
Фото: flickr. com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Что вызывает аллергию на кошек: Кошачья перхоть — мелкие частицы кожи домашних животных, присутствующие в окружающей среде, является основным вызывающим фактором аллергии. Кроме того, микроскопические остатки слюны, мочи и фекалий также могут выступать в качестве аллергенов. Эти частицы могут оставаться на мебели, одежде и полу, а человеческая аллергия на кошек часто связана с непереносимостью белков, содержащихся в перхоти, слюне, моче и фекалиях животного. Кроме того, шерсть кошек собирает пыль, что также может стать источником аллергии у человека.

Как уменьшить количество аллергенов кошек в доме:

Использование очистителя воздуха: Покупка качественного очистителя воздуха для дома может значительно снизить количество аллергенов, связанных с одним животным.

Регулярная уборка: Частая уборка дома может способствовать уменьшению аллергенов. Пропылесосите полы, ковры и мягкую мебель, проводите влажную уборку и регулярно чистите кошачий туалет.

Удаление ковров: Уборка ковров может быть эффективным способом снижения аллергенов, так как волокна ковра могут задерживать мелкие частицы.

Уход за кошкой: Регулярный уход за кошкой, включая ее купание, может помочь снизить уровень аллергенов. Важно использовать специальный шампунь и консультироваться с ветеринаром относительно ухода за домашним животным.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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