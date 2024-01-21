Не менее одного раза в три дня надо чистить зубы своей собаке, если заботитесь о ее здоровье

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ухаживать за зубами вашей собаки — важный аспект обеспечения ее здоровья. В данной статье мы подробно расскажем о том, насколько часто необходимо проводить чистку зубов у собаки и как правильно выполнить эту процедуру.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как часто нужно чистить зубы собаке: Большинство экспертов рекомендует проводить чистку зубов вашего питомца ежедневно. Однако эту частоту можно снизить до одного раза в три дня. Это объясняется тем, что образование зубного налета переходит в зубной камень примерно через 72 часа. Регулярная чистка зубов собаки поможет предотвратить накопление зубного камня и поддерживать здоровье ее полости рта.

Как правильно чистить зубы собаке: Чтобы провести чистку зубов вашей собаки, используйте специальную зубную пасту и щетку для собак. Человеческая зубная паста содержит вредные для животных вещества, такие как фтор, поэтому используйте только специализированные продукты для животных. Зубная паста для собак обладает приятным ароматом и безопасным составом.

Для проведения процедуры вам потребуется:

Зубная паста для собак; Зубная щетка для животных; Лакомства, любимые вашей собакой.

Выполните следующие шаги:

Смочите зубную щетку в воде и нанесите на нее зубную пасту.

Начните с чистки задних зубов, постепенно перемещаясь к передним.

Сделайте паузу, предложите собаке лакомство для отдыха.

Продолжите чистку передних зубов в течение 1 минуты.

Не требуется полоскать рот собаки после чистки, так как специализированную зубную пасту можно безопасно проглотить.

Регулярная проведенная процедура хотя бы раз в три дня поможет снизить риск проблем с зубами и обеспечит вашего питомца хорошим здоровьем полости рта.