Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова призналась, что хочет забыть о существовании Джигурды
DailyMail: созданный учеными штамм коронавируса уничтожил всех подопытных мышей
Ученые рассказали о пользе какао для здоровья
Если вдруг не заладились отношения с кошкой, вот советы, которые помогут исправить ситуацию
Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр и россиянки на юниорском AO
Россиянка Андреева уступила победу теннисистке из Чехии Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024
Кинолог Уражевский рассказал, как защитить лапы питомца от реагентов зимой
Куриные голени в чесночно-медовом соусе: сочные и невероятно ароматные
Терапевт Крапивин: цитрусовые, шпинат и овсянка снизят уровень холестерина

Не менее одного раза в три дня надо чистить зубы своей собаке, если заботитесь о ее здоровье

1:47
Зоосфера » Собаки

Ухаживать за зубами вашей собаки — важный аспект обеспечения ее здоровья. В данной статье мы подробно расскажем о том, насколько часто необходимо проводить чистку зубов у собаки и как правильно выполнить эту процедуру.

Не менее одного раза в три дня надо чистить зубы своей собаке, если заботитесь о ее здоровье
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Как часто нужно чистить зубы собаке: Большинство экспертов рекомендует проводить чистку зубов вашего питомца ежедневно. Однако эту частоту можно снизить до одного раза в три дня. Это объясняется тем, что образование зубного налета переходит в зубной камень примерно через 72 часа. Регулярная чистка зубов собаки поможет предотвратить накопление зубного камня и поддерживать здоровье ее полости рта.

Как правильно чистить зубы собаке: Чтобы провести чистку зубов вашей собаки, используйте специальную зубную пасту и щетку для собак. Человеческая зубная паста содержит вредные для животных вещества, такие как фтор, поэтому используйте только специализированные продукты для животных. Зубная паста для собак обладает приятным ароматом и безопасным составом.

Для проведения процедуры вам потребуется:

  1. Зубная паста для собак;
  2. Зубная щетка для животных;
  3. Лакомства, любимые вашей собакой.

Выполните следующие шаги:

  • Смочите зубную щетку в воде и нанесите на нее зубную пасту.
  • Начните с чистки задних зубов, постепенно перемещаясь к передним.
  • Сделайте паузу, предложите собаке лакомство для отдыха.
  • Продолжите чистку передних зубов в течение 1 минуты.
  • Не требуется полоскать рот собаки после чистки, так как специализированную зубную пасту можно безопасно проглотить.

Регулярная проведенная процедура хотя бы раз в три дня поможет снизить риск проблем с зубами и обеспечит вашего питомца хорошим здоровьем полости рта.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Последние материалы
DailyMail: созданный учеными штамм коронавируса уничтожил всех подопытных мышей
Ученые рассказали о пользе какао для здоровья
Если вдруг не заладились отношения с кошкой, вот советы, которые помогут исправить ситуацию
Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр и россиянки на юниорском AO
Россиянка Андреева уступила победу теннисистке из Чехии Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024
Кинолог Уражевский рассказал, как защитить лапы питомца от реагентов зимой
Куриные голени в чесночно-медовом соусе: сочные и невероятно ароматные
Терапевт Крапивин: цитрусовые, шпинат и овсянка снизят уровень холестерина
Инструкторы по вождению рассказали, в какой обуви не стоит садиться за руль
Пицца из лаваша в духовке на скорую руку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников