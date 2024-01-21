Если вдруг не заладились отношения с кошкой, вот советы, которые помогут исправить ситуацию

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При введении в ваш дом новой взрослой кошки важно предоставить ей время на адаптацию к новым условиям. Эта статья расскажет вам, как облегчить адаптацию кошки и укрепить взаимоотношения с вашим новым питомцем.

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Соблюдайте режим дня: Установите четкий распорядок дня для вашей кошки, что поможет не только укрепить связь с ней, но и поддерживать ее здоровье. Регулярные периоды времени для еды и игр создадут комфортную обстановку для вашего нового питомца.

Выбирайте качественную еду: Еда играет важную роль в мотивации кошек. Приобретите питательный корм, соответствующий потребностям вашей кошки по возрасту, вкусовым предпочтениям и здоровью. Правильное питание способствует решению проблем с мочевыводящими путями, зубами и шерстью, а качественная еда создаст положительную ассоциацию с вами.

Играйте вместе: Совместные игры и занятия являются отличным способом укрепить связь с вашей кошкой. Активные игры не только способствуют физическому здоровью, но и улучшают психическое состояние животного. Обеспечьте кошке интересные игрушки, лабиринты, когтеточку, а также предоставьте простые предметы, такие как коробки и мячики. Важно учесть невербальные сигналы кошки и не требовать внимания, если она не настроена на контакт.

Обратите внимание на сигналы кошки: Наблюдайте за невербальными сигналами вашей кошки и уважайте ее личное пространство. Не гладьте животное, если оно не выражает желания на данный момент.

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать процесс адаптации новой кошки максимально комфортным и укрепить взаимоотношения с вашим новым питомцем.