Как по состоянию носа определить здоровьей своей кошки

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда у кошки возникают здоровенные проблемы, это часто сказывается на состоянии ее носа. В данной статье мы рассмотрим, какие признаки здоровья и болезней можно выявить, обращая внимание на нос вашего питомца.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Здоровый кошачий нос: Здоровый нос кошки обычно прохладный и слегка влажный. Этот признак свидетельствует о хорошем состоянии питомца. Сухость в носу также может быть нормой, но влажность и сухость могут меняться в течение дня. Кошка, находящаяся в здоровье, не должна иметь выделений из носа, а дыхание должно быть свободным и бесшумным. Здоровый нос выглядит симметричным, без патологий или выступающих образований.

Выделения из носа у кошек: Прозрачные выделения из носа считаются нормой. Однако если они сопровождаются чиханием, кашлем и затрудненным дыханием, это может быть признаком респираторной инфекции. При обнаружении таких симптомов рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации и лечения.

Сухой нос: Сухость в носу кошки может указывать на обезвоживание организма или повышенную температуру. Также нос может стать сухим из-за перегрева возле источника тепла. Бледный или желтоватый нос может быть признаком анемии, что также требует визита к ветеринару.

Состояние носа кошки может сообщать о возможных нарушениях и заболеваниях. Регулярное внимание к этому аспекту поможет вам заметить изменения в здоровье вашего питомца и своевременно предпринять необходимые меры.