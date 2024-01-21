Как ликвидировать слезные пятна и очистить глаза у любимой собаки

Пятна от слёз у собак представляют собой красно-коричневые отметины, образующиеся в углах глаз. Этот процесс связан с накоплением слёз вокруг глаза собаки. В данной статье мы рассмотрим, почему возникают слёзные пятна и корки у собак, а также как правильно осуществлять процесс их очистки.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Причины появления слёзных пятен у собак: Вокруг глаз собаки накапливаются слёзы, а у некоторых пород этот процесс более выражен из-за их физиологических особенностей. Например, породы с короткими носами, такие как ши-тцу и мальтийцы, имеют узкие носовые дренажные каналы, что может замедлить или предотвратить естественное распределение слёзной жидкости. У белых собак слёзы могут окисляться, приобретая темный оттенок из-за наличия железа в слезах.

Зачем правильно чистить глаза собаке: Хотя слёзные пятна редко вызывают беспокойство, они могут служить признаком проблем со здоровьем питомца. Частая необходимость в очищении глаз (более 1-2 раз в неделю) может свидетельствовать о проблемах, таких как раздражение, инфекция, аллергия или сухость глаз из-за сухого воздуха.

Как правильно очищать глаза собаке: Область вокруг глаз у собаки чрезвычайно чувствительна, поэтому необходимо соблюдать осторожность при процессе чистки. Для очистки уголков глаз используйте теплую влажную тряпку или чистую ткань. Нежно прижмите тряпку к глазу и аккуратно вытрите выделения. Если у вас возникают сомнения относительно нормальности выделений из глаз собаки, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.