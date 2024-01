Как ликвидировать слезные пятна и очистить глаза у любимой собаки

Пятна от слёз у собак представляют собой красно-коричневые отметины, образующиеся в углах глаз. Этот процесс связан с накоплением слёз вокруг глаза собаки. В данной статье мы рассмотрим, почему возникают слёзные пятна и корки у собак, а также как правильно осуществлять процесс их очистки.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license