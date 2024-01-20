Названы смертельно опасные для домашних животных комнатные растения

Ветеринар Успенская рассказала об опасных для кошек комнатных растениях

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые комнатные цветы опасны для животных, так как при попадании в организм могут вызвать сильное отравление. О том, какие из цветов опасны для питомцев, в беседе в "Москвой 24" предупредила ветеринар Марина Успенская.

Фото: Unsplash by Sarah Shull

Так, к токсичным для животного относятся растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных, а также подсемейства луковых. Вдобавок, обращает внимание специалист, токсична любая часть лилейных растений, а особенно цветки.

При это опасной для кошек будет и вода, в которой содержатся срезанные цветы.

"Ядовитые вещества лилейных растений вызывают канальцевый некроз почек, дегенеративные изменения в поджелудочной железе. При развитии острого поражения почек летальный исход в 80-100% случаев может наступить в течении трех-шести дней", — заметила эксперт.

При этом она пояснила, что сок амариллисовых растений (амариллис и гиппеаструм) может вызвать у животного рвоту, диарею, судороги и слюноотделение, а при сильном отравлении — воспаление кишечника и желудка.

К менее опасным, но всё ещё довольны токсичным для питомца Успенская относит многие декоративные растения: алоэ, плющ, саго, кактус трихоцереус и другие.

Поэтому лучше всего растения размещать подальше от четвероногих любимцев. Если это сделать невозможно, необходимо совсем их убрать из квартиры, а при первых признаках отравления у кошки — обращаться к специалисту.