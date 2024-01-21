Почему кошка мяукает и заглядывает в глаза

Наверняка каждый кошатник хоть раз сталкивался с ситуацией, когда питомец пристально смотрит на вас своими большими круглыми глазами, а поймав ваш взгляд, начинает мяукать. И неважно, готовите вы в этот момент еду или просто сидите на диване. Эксперты рассказали, что могут значить подобные проявления внимания со стороны кошки.
Для начала стоит отметить, что мяуканье кошек может означать совершенно разные вещи. Мяуканье включает в себя до 100 вариаций различных тональностей и интонаций, и когда кошка мяукает, она действительно разговаривает с человеком — пытается донести до него свою просьбу или проявить эмоции.
Если же питомец пытается уловить ваш взгляд, то самая очевидная причина этого — чувство голода у животного. Так ваш любимец пытается привлечь внимание, чтобы убедить покормить его. В зависимости от силы урчания в животе животное это делает менее или более настойчиво.
При этом известно, что кошки отлично ориентируются во времени, поэтому знают наверняка, когда им пора обедать, завтракать или ужинать. В случае, если питомец видит, что хозяин задерживается, он даёт ему понять, что время пищи уже наступило.
Помимо этого, долгий взгляд на человека может означать желание кошки в игре или ласке хозяина. Бытует мнение, что все кошки — эгоистичные и отчуждённые одиночки, но, в действительности, эти животные очень сильно привязываются к своим хозяевам, так что, если они долгое время не получают внимания или ласки, то начинают требовать её сами.
Вдобавок, обращают внимание эксперты, кошка может мяукать, потому что здоровается с хозяином. Причём, делать это она может, даже если он отсутствовал совсем недолго. Такое приветствие можно воспринимать как желание кошки продемонстрировать её привязанность и показать, что она скучала пока вас не было.
А ещё такое поведение питомца может означать стресс у него. В отличие от многих собак, кошки — животные очень чувствительные, и могут испытать стресс, если в их привычной обстановке что-то меняется.
Оказавшись в стрессовой ситуации, четвероногий любимец может начать вести себя немного странно, громко мяукать и искать взгляд хозяина, как будто желая сказать ему в лицо о своём недовольстве в сложившейся ситуацией. В этом случае следует быть с питомцем максимально терпеливым.
Кошки, к сожалению, не умеют разговаривать на человеческом языке, так что свои желания, просьбы и даже недовольства доносят, используя свои кошачьи методы. И одни из таких способов — пристальный взгляд в лицо и мяуканье. Заметив подобное поведение, можно задержаться взглядом на питомце, и тогда кошка сама вам покажет, что именно она хочет.
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