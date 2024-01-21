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Почему кошка мяукает и заглядывает в глаза

Специалисты назвали четыре важных момента, как можно понять кошку

2:48
Зоосфера » Кошки

Наверняка каждый кошатник хоть раз сталкивался с ситуацией, когда питомец пристально смотрит на вас своими большими круглыми глазами, а поймав ваш взгляд, начинает мяукать. И неважно, готовите вы в этот момент еду или просто сидите на диване. Эксперты рассказали, что могут значить подобные проявления внимания со стороны кошки.

Специалисты назвали четыре важных момента, как можно понять кошку
Фото: https://www.yarrah.com/

Для начала стоит отметить, что мяуканье кошек может означать совершенно разные вещи. Мяуканье включает в себя до 100 вариаций различных тональностей и интонаций, и когда кошка мяукает, она действительно разговаривает с человеком — пытается донести до него свою просьбу или проявить эмоции.

Если же питомец пытается уловить ваш взгляд, то самая очевидная причина этого — чувство голода у животного. Так ваш любимец пытается привлечь внимание, чтобы убедить покормить его. В зависимости от силы урчания в животе животное это делает менее или более настойчиво.

При этом известно, что кошки отлично ориентируются во времени, поэтому знают наверняка, когда им пора обедать, завтракать или ужинать. В случае, если питомец видит, что хозяин задерживается, он даёт ему понять, что время пищи уже наступило.

Помимо этого, долгий взгляд на человека может означать желание кошки в игре или ласке хозяина. Бытует мнение, что все кошки — эгоистичные и отчуждённые одиночки, но, в действительности, эти животные очень сильно привязываются к своим хозяевам, так что, если они долгое время не получают внимания или ласки, то начинают требовать её сами.

Вдобавок, обращают внимание эксперты, кошка может мяукать, потому что здоровается с хозяином. Причём, делать это она может, даже если он отсутствовал совсем недолго. Такое приветствие можно воспринимать как желание кошки продемонстрировать её привязанность и показать, что она скучала пока вас не было.

А ещё такое поведение питомца может означать стресс у него. В отличие от многих собак, кошки — животные очень чувствительные, и могут испытать стресс, если в их привычной обстановке что-то меняется.

Оказавшись в стрессовой ситуации, четвероногий любимец может начать вести себя немного странно, громко мяукать и искать взгляд хозяина, как будто желая сказать ему в лицо о своём недовольстве в сложившейся ситуацией. В этом случае следует быть с питомцем максимально терпеливым.

Кошки, к сожалению, не умеют разговаривать на человеческом языке, так что свои желания, просьбы и даже недовольства доносят, используя свои кошачьи методы. И одни из таких способов — пристальный взгляд в лицо и мяуканье. Заметив подобное поведение, можно задержаться взглядом на питомце, и тогда кошка сама вам покажет, что именно она хочет.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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