Как простым способом оценить зрение собак

Специалисты поделились советами, как оценить зрение собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Учёные Университета Висконсин-Мэдисон в ходе своего исследования выяснили, как можно легко определить зрение собак. Отмечается, что их открытие может иметь важное значение для изучения зрительного восприятия домашних любимцев. Об этом пишет научный журнал "Applied Animal Behavior Science".

Фото: АГН Москва/Global Look Press

По словам исследователей, речь идёт о показе видео, которые могут их заинтересовать на длительное время. Таким образом, благодаря ролику станет возможно определить зрительные функции животного. Тем не менее, обращают внимание исследователи, рекомендуется выбирать подходящий для вашего любимца контент.

Как показал опрос, проведённый среди 1246 собаководов, владельцы питомцев показывали животным четыре коротких видеоролика с интересующими объектами и оценивали, как те следили за движущимися объектами на экране. Согласно результатам, спортивные и пастушьи породы собак проявили наибольший интерес к просмотру видео. Причём, особого интереса к людям в ходе просмотра животные не проявляли.