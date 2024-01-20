Домашние животные копают и портят комнатные цветы: как защитить растения

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животные проводят много времени внутри дома и, естественно, интересуются растениями. В таких случаях возможны вредные последствия как для растений, так и для животных, особенно если цветы оказываются токсичными.

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Разместите растение в недоступном для питомца месте: Следить за животными всегда бывает сложно, поэтому заранее примите меры, чтобы предотвратить возможный вред как растениям, так и вашему питомцу. Разместите горшок с растением в месте, куда ваш питомец не сможет достать, например, в отдельной комнате или на высокой полке. Если вы оставляете животное без присмотра, уберите растения из его досягаемости.

Обеспечьте своего питомца игрушками: Иногда животные проявляют интерес к растениям из-за скуки. Обеспечьте вашего питомца интересными занятиями и игрушками. Приобретите интерактивные игры с лакомствами внутри для кошек, а также когтеточки и лабиринты. Для собак подойдут игрушки, предназначенные для гонок и активных игр.

Опрыскайте растение лимонным соком: Цитрусовые безопасны для домашних животных, и их запах может отпугнуть кошек и собак. Опрыскивание растения лимонным соком или помещение цитрусовых корок в горшок поможет создать запах, который будет отпугивать животных и, кроме того, защитит растение от вредителей.

Награждайте за послушание: Если ваш питомец проявляет интерес к растению, примените положительное подкрепление. Когда кошка или собака удаляются от горшка с растением, поощрите их лакомством. Это поможет им запомнить, что поощрение приходит только в том случае, если они держатся в стороне от растения.

Не забывайте держать токсичные растения подальше от животных и следить за их безопасностью.