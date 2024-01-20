А вы не знали: вот почему кошка так любит сидеть около вашего ноутбука

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Любой владелец кошек, вероятно, заметил, что ноутбук становится одним из любимых мест их питомцев. В данной статье мы рассмотрим причины, по которым кошки предпочитают этот объект и как можно избавиться от их вмешательства в работу или отдых.

Фото: flickr. com by dougwoods is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Почему кошкам нравится ноутбук: Это поведение может быть обусловлено желанием вашей кошки просто провести время рядом с вами или ей может требоваться ваше внимание. Однако есть и биологическое объяснение — комфорт.

Ноутбук для кошки представляет собой термонейтральную зону, где не нужно создавать дополнительное тепло для поддержания комфортной температуры. Кошки привлекаются к теплу, и поэтому они часто выбирают батареи отопления, ковры, лучи солнца из окна и даже ноутбуки.

Как отучить кошку от ноутбука:

Отвлеките животное: Предложите кошке игрушки на батарейках или интерактивные игрушки с угощениями, чтобы у нее появилась альтернатива, пока вы работаете.

Предложите кошке игрушки на батарейках или интерактивные игрушки с угощениями, чтобы у нее появилась альтернатива, пока вы работаете. Организуйте теплую зону отдыха: Подготовьте теплое место, чтобы кошка могла выбрать другое место для отдыха, например, устроив ей кровать с подогревом.

Подготовьте теплое место, чтобы кошка могла выбрать другое место для отдыха, например, устроив ей кровать с подогревом. Игнорируйте кошку: Если кошка сидит рядом с вами во время работы, избегайте ее ласк и взятия на руки. Это поможет ей понять, что ваши занятия важны, и не создаст привычку к вниманию во время использования ноутбука.

Обращение внимания на кошку рядом с ноутбуком может усилить ее интерес и поведение, поэтому игнорирование в данном случае может быть эффективным методом.