Научитесь понимать собачий язык: что значат эти 4 вида лая вашего питомца

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Лай у собаки представляет собой не только средство общения, но и выражение ее эмоций. Когда собака лает, это может передавать четыре различных состояния, кроме проявления гнева и страха.

Фото: Unsplash by Andrew Walton is licensed under public domain

Важно понимать, что ваш питомец хочет донести, и что он нуждается в тот момент, когда он проявляет свой голос.

Счастье и волнение: Счастливый лай часто бывает высоким тонально. Уши собаки расслабленно висят, а хвост подвижен. В этот момент лай становится способом выражения радости и счастья, сопоставимым с человеческой улыбкой и смехом.

Страх: Лай, связанный со страхом, проявляется у испуганной собаки, у которой может дрожать тело и лапы. Звук лая бывает тихим и может сопровождаться скулением. Глаза смотрят в сторону, а хвост подгибается под себя. Сильное эмоциональное напряжение также может сопровождаться зеванием и облизыванием.

Боль: Лай может быть способом для собаки выразить боль. В этом случае звук лая может напоминать человеческий крик, а боль и дискомфорт часто сопровождаются нытьем.

Голод: Когда собака испытывает голод, ее лай обычно ровный и продолжительный. Таким образом, животное обращает внимание на свою потребность в еде.

Различение этих четырех типов лая поможет вам легче понять потребности и эмоциональное состояние вашего питомца.