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Названы заболевания, которыми человек может заразить животных

Учёные рассказали, какими заболеваниями человек может заразить животных

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Зоосфера

Учёные перечислили заболевания, которыми человек может заразить своих домашних питомцев. Заразиться четвероногий любимец может коронавирусом, лихорадкой денге и норовирусами. При этом причина этого, уточняют исследователи, состоит в генетическом разнообразии вирусных популяций, которые могут преодолевать межвидовый барьер.

Учёные рассказали, какими заболеваниями человек может заразить животных
Фото: https://koshka.top/

Как отмечает Zoonoses: Infections Affecting Humans and Animals, исследованием заболеваний домашних животных занимались специалисты из Флоридского университета. В ходе него они выяснили, что люди могут заражать питомцев коронавирусом, лихорадкой денге, свиным гриппом, а также норовирусом. В списке также есть ещё несколько известных паразитарных, бактериальных, грибковых и вирусных инфекций.

При этом наибольшей опасности подвержены собаки и кошки. Помимо этого, были случаи, когда инфекциями от людей заражались лошади, свиньи, попугаи и даже хорьки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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