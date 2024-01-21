Названы заболевания, которыми человек может заразить животных

Учёные рассказали, какими заболеваниями человек может заразить животных

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные перечислили заболевания, которыми человек может заразить своих домашних питомцев. Заразиться четвероногий любимец может коронавирусом, лихорадкой денге и норовирусами. При этом причина этого, уточняют исследователи, состоит в генетическом разнообразии вирусных популяций, которые могут преодолевать межвидовый барьер.

Фото: https://koshka.top/

Как отмечает Zoonoses: Infections Affecting Humans and Animals, исследованием заболеваний домашних животных занимались специалисты из Флоридского университета. В ходе него они выяснили, что люди могут заражать питомцев коронавирусом, лихорадкой денге, свиным гриппом, а также норовирусом. В списке также есть ещё несколько известных паразитарных, бактериальных, грибковых и вирусных инфекций.

При этом наибольшей опасности подвержены собаки и кошки. Помимо этого, были случаи, когда инфекциями от людей заражались лошади, свиньи, попугаи и даже хорьки.