Вознаградите своего мохнатого кошачьей мятой за хорошее поведение, он не забудет

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек слышали о кошачьей мяте, и давайте теперь разберемся, что это за растение и насколько безопасно оно для вашего питомца.

Фото: flickr. com by katieb50 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что такое кошачья мята: Кошачья мята представляет собой растение, относящееся к семейству мятных. Ее активный ингредиент вызывает разнообразные реакции у кошек, включая даже тигров и львов. Исходно обитающая в Азии и Европе, сегодня котовник выращивается почти повсеместно. Растение имеет зеленые листья, покрытые пушистыми волосками.

Как кошачья мята влияет на кошек: Это растение обычно вызывает у кошек сильный интерес. При появлении запаха мяты, кошка начинает тереться о растение, жевать его листья и мурлыкать. Иногда кошачья мята может вызывать гиперреактивность у домашних животных, но не у всех кошек эффект одинаков.

Как использовать кошачью мяту: Кошачья мята считается полностью безопасной для кошек, и ее можно использовать различными способами. Владельцы кошек часто используют мяту в качестве вознаграждения, средства для игр и развлечения для своих питомцев.

В зоомагазинах можно приобрести специальные игрушки, наполненные кошачьей мятой. Также мятой можно наполнять когтедерки, чтобы привлечь внимание кошки и показать ей, как ими пользоваться.

Кроме того, кошачью мяту можно использовать для обучения животных. Например, добавьте несколько листьев на когтедерку, чтобы питомец научился ею пользоваться.

Если ваша кошка испытывает стресс от переноски, добавление немного кошачьей мяты в переноску может создать положительную ассоциацию и уменьшить напряжение.