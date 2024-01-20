Сухой корм или влажный: какой конкретно подойдет вашему питомцу?

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Здоровье вашего питомца и продолжительность его жизни тесно связаны с правильным питанием. Если вы стремитесь обеспечить вашей кошке счастливую и долгую жизнь, важно выбирать высококачественный корм из специализированных зоомагазинов.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Различия между сухим и влажным кормом: Сухие и влажные корма отличаются по содержанию воды. В сухом корме содержание воды составляет около 10%, тогда как во влажном — до 75%.

Особенности влажного корма: Этот вид корма подходит для кошек с хроническими заболеваниями, и производители предлагают разнообразные составы, учитывая проблемы здоровья каждого питомца.

Влажный корм также подходит для пожилых кошек с проблемами зубов. Кошки обычно предпочитают влажный корм, благодаря разнообразным составам, позволяющим варьировать рацион питания.

Этот тип корма также подходит для диетического питания, поскольку он долго насыщает кошку. Однако есть некоторые минусы, такие как ограниченный срок хранения после открытия и необходимость тщательной чистки миски после каждого приема пищи.

Особенности сухого корма: Сухой корм полезен для чистки зубов животного и обладает длительным сроком хранения, что позволяет сохранять его в миске кошки на протяжении длительного времени.

Сухой корм имеет другой состав и вкус, но он менее питателен по сравнению с влажным вариантом.

Какой тип питания выбрать: Ответ на этот вопрос зависит от индивидуальных потребностей и особенностей вашего питомца. Для правильного выбора корма для вашей кошки рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, который сможет учесть особенности здоровья и потребности вашего питомца.