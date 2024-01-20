Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В марсианских долинах на протяжении сотен миллионов лет могла периодически течь вода
Раствор с йодом поможет избавиться от тли
В США кот спас болонку от напавших на неё койотов
Вкуснейшая закуска из куриной грудки: съедается буквально за пару минут
Заградительные шары-маркеры на высоковольтных линиях: зачем они нужны и как обеспечивают безопасность
Автолюбители составили ТОП-5 лучших подарков водителю
Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Ученые нашли следы одного из крупнейших взрывных извержений в Эгейском море
Обветрилось лицо: 6 лайфхаков на этот случай

Не будьте легкомысленны: если вас поцарапала ваша же кошка, следуйте 5 рекомендациям

1:55
Зоосфера » Кошки

Часто владельцы домашних животных получают царапины от своих питомцев и, обычно, не обращают на них должного внимания. Однако некоторые царапины могут представлять серьезные опасности, поэтому важно уделить им внимание, чтобы избежать возможных осложнений.

Не будьте легкомысленны: если вас поцарапала ваша же кошка, следуйте 5 рекомендациям
Фото: flickr. com by Niels Hartvig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Вот несколько причин, по которым стоит обращать внимание на царапины от домашних животных.

Бактерии и риск инфекций: Царапины от домашних животных могут стать источником опасности из-за возможности попадания в организм вредных бактерий или микробов. Когда животное царапает, его острые когти могут повредить кожу, создавая путь для бактерий. Эти бактерии могут вызвать инфекции, проявляющиеся покраснением, отеком, болью или даже более серьезными проблемами со здоровьем.

Болезнь кошачьих царапин: Некоторые животные, включая кошек, могут переносить определенные бактерии в слюне и на своих когтях. Например, кошачьи царапины иногда связаны с болезнью кошачьих царапин, которая проявляется увеличением лимфатических узлов, лихорадкой и усталостью.

Санитарные меры при заражении: В случае зараженной царапины важно принять соответствующие меры. Очистите рану тщательно и примените антисептик, чтобы предотвратить размножение бактерий. В некоторых случаях может потребоваться обращение к врачу, особенно если рана глубокая или есть признаки инфекции.

Осторожность при обращении с животными: Чтобы снизить риск получения царапин от домашних животных, важно обращаться с ними осторожно. Подходите к ним с осторожностью, обеспечивайте регулярную ветеринарную помощь и вакцинацию, чтобы минимизировать вероятность переноса вредных бактерий.

Серьезность отношения к царапинам: Несмотря на то, что царапины могут показаться незначительными, важно серьезно относиться к ним и обеспечивать должный уход, чтобы предотвратить возможные инфекции и осложнения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Куда постоянно девается антифриз из системы охлаждения?
Герань покроется пышными шапками цветов: две ложки копеечного средства заставят бросать бутоны
У России есть альтернатива Суэцкому и Панамскому каналам. И Западу это очень не нравится
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Посадите эти дивные цветы в январе: летом они укроют клумбы пышными шапками
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Последние материалы
Раствор с йодом поможет избавиться от тли
Не будьте легкомысленны: если вас поцарапала ваша же кошка, следуйте 5 рекомендациям
В США кот спас болонку от напавших на неё койотов
Вкуснейшая закуска из куриной грудки: съедается буквально за пару минут
Заградительные шары-маркеры на высоковольтных линиях: зачем они нужны и как обеспечивают безопасность
Автолюбители составили ТОП-5 лучших подарков водителю
Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад
Ученые нашли следы одного из крупнейших взрывных извержений в Эгейском море
Обветрилось лицо: 6 лайфхаков на этот случай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников